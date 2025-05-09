ТОС-2 "Тосочка" и самоходка "Мальва" впервые приняли участие в параде Победы

РИА Новости/Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка" и новейшее самоходное артиллерийское орудие "Мальва" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.
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