Военное обозрение

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Британскую прессу встревожила одна из фраз Путина на параде ВМФ России

Британскую прессу встревожила одна из фраз Путина на параде ВМФ России

В Лондоне сочли выступление президента РФ Владимира Путина на параде в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге «пугающей угрозой».

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