Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром»: «не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ничейного матча против «Краснодара». Ничья позволила «быкам» остаться на первом месте, петербуржцы — на втором Семак рассказал, что позиционная игра в первом тайме была тяжелая, во втором тайме удалось создать больше остроты у чужих ворот, сообщает Чемпионат.