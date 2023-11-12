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Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром»: «не получилось»

Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром»: «не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ничейного матча против «Краснодара». Ничья позволила «быкам» остаться на первом месте, петербуржцы — на втором Семак рассказал, что позиционная игра в первом тайме была тяжелая, во втором тайме удалось создать больше остроты у чужих ворот, сообщает Чемпионат.

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