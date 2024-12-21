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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» отрабатывают маневренность и скорость в ходе штурма опорных пунктов

Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» отрабатывают маневренность и скорость в ходе штурма опорных пунктов

Быстро и без потерь доставить личный состав на передовую, вывезти раненных с поля боя — эти и другие задачи ежедневно выполняют с помощью кроссовых мотоциклов специально обученные военнослужащие.

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