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Токио на автопилоте: в 2027 году в столице Японии появится первое коммерческое роботакси

Токио на автопилоте: в 2027 году в столице Японии появится первое коммерческое роботакси

Компания Waymo, входящая в корпорацию Alphabet, вместе с японским оператором GO и компанией Nihon Kotsu анонсировали запуск в Токио первого в Японии полностью автономного коммерческого такси.

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