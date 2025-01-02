Расчет БПЛА российских десантников уничтожил три танка ВСУ в курском приграничье

В приграничных районах Курской области расчеты БПЛА разведдивизиона артсоединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-беспилотников с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ боевиков ВСУ, атаковали и уничтожили три танка украинских военнослужащих и националистов.
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