В приграничных районах Курской области расчеты БПЛА разведдивизиона артсоединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-беспилотников с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ боевиков ВСУ, атаковали и уничтожили три танка украинских военнослужащих и националистов.