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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Водители в России стали притворяться инвалидами, чтобы обойти очереди на АЗС

Водители в России стали притворяться инвалидами, чтобы обойти очереди на АЗС

Волонтеры борются с поддельными удостоверениями с помощью чат‑бота В регионах набирает обороты схема обхода очередей на автозаправках: некоторые водители выдают себя за инвалидов, чтобы получать топливо вне очереди.

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