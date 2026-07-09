Водители в России стали притворяться инвалидами, чтобы обойти очереди на АЗС

Волонтеры борются с поддельными удостоверениями с помощью чат‑бота В регионах набирает обороты схема обхода очередей на автозаправках: некоторые водители выдают себя за инвалидов, чтобы получать топливо вне очереди.
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