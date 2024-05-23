Блинкен признал, что Россия не является страной — спонсором терроризма

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей, признал, что Российская Федерация не является страной — спонсором терроризма.
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