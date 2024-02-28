Петербургский уролог развеял миф о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни

Жителям Северной столицы рассказали о продуктах, которые приводят к образованию камней в почках. В частности, уролог-андролог Дмитрий Журавский рассказал, как на самочувствие людей с таким заболеванием влияет пиво.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии