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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Петербургский уролог развеял миф о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни

Петербургский уролог развеял миф о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни

Жителям Северной столицы рассказали о продуктах, которые приводят к образованию камней в почках. В частности, уролог-андролог Дмитрий Журавский рассказал, как на самочувствие людей с таким заболеванием влияет пиво.

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