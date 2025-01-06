Лось в Екатеринбурге: животное переселено в Шувакишский лесопарк

В Екатеринбурге лось проник на территорию детского сада, нарушив его ограждение. Быстрая реакция специалистов департамента Свердловской области позволила безопасно поймать животное и переселить его в Шувакишский лесопарк.
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