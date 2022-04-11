Беспилотный лоцман для Северного морского пути появился в России

Холдинг «Росэлектроника» разработал платформу «Аэромобильный лоцман» для Северного морского пути. Росатом На Северном морском пути появится беспилотный лоцман Компания из состава Ростеха сделала первый шаг в создании единой аэромобильной платформы для мониторинга акватории Северного морского пути.
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