Метеоролог Леус рассказал, когда в регионы России придет климатическая весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», когда в Россию придет климатическая весна, в каких российских регионах уже наблюдается устойчивая весенняя погода, а также как аномально-снежная зима повлияет на приход весны в Москву.
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