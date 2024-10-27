Ни разу не смешно. Крым. Лето 2104 года. Все события уже отгремели, референдум прошёл, а Крым в состав России - вошёл)) .
Крымская история
Комментарии
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Александр Батт
Отсутствие и даже простое ограничение смертной казни приводит к накапливанию в обществе садистов. При ослаблении власти они активизируются и третируют нормальных. Надо отменить мораторий на смертную казнь.
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5 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Что за блядь написала эту гадость!? Крым наш! Москва не сразу строилась! А что бы было если бы хохлы и америкоССня пришла в Крым???! А? Жидомассоны играют в долгую. Нам надо держать порох сухим и быть бдительными. И не допускать к власти ЖИДОВ и жидомассонов!
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3 час.
Юлия Белова
Моя подруга ездила в Крым отдыхать в 2014. Она говорила, что многие спрашивали: "А вы нас обратно не отдадите?" Говорит, все время глаза от этих вопросов на мокром месте были
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1 час.
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