Крымская история

Александр Батт Отсутствие и даже простое ограничение смертной казни приводит к накапливанию в обществе садистов. При ослаблении власти они активизируются и третируют нормальных. Надо отменить мораторий на смертную казнь.

ГМ Геннадий Малахов Что за блядь написала эту гадость!? Крым наш! Москва не сразу строилась! А что бы было если бы хохлы и америкоССня пришла в Крым???! А? Жидомассоны играют в долгую. Нам надо держать порох сухим и быть бдительными. И не допускать к власти ЖИДОВ и жидомассонов!