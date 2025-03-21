Купонные выплаты по бондам компании «Борец Капитал» не дошли до инвесторов

В четверг, 20 марта, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) отправила в Центробанк обращение с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг выпусков облигаций компании «Борец Капитал», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.