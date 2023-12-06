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Первое в России производство компонентов для мРНК-вакцин открывается в Новосибирске

Первое в России производство компонентов для мРНК-вакцин открывается в Новосибирске

Senior male researcher carrying out scientific research in a lab (shallow DOF; color toned image) Даниил КугушевНаучно-производственные объединения «Биосан» и «Биолабмикс» в Новосибирске начали выпуск первых в стране компонентов для создания мРНК-вакцин.

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