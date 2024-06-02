Воды Днепра хотят перебросить в малые реки Приазовья

Выделить средства на новые питомники деревьев, установить нормативы запахов, разработать проект переброски части вод Днепра в малые реки Приазовья, рекультивировать старые полигоны и разработать программу охраны каспийского тюленя — такие рекомендации в новый национальный проект «Экология», который Правительство планирует запустить в следующем году, подготовили для Минприроды в Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.