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Воды Днепра хотят перебросить в малые реки Приазовья

Воды Днепра хотят перебросить в малые реки Приазовья

Выделить средства на новые питомники деревьев, установить нормативы запахов, разработать проект переброски части вод Днепра в малые реки Приазовья, рекультивировать старые полигоны и разработать программу охраны каспийского тюленя — такие рекомендации в новый национальный проект «Экология», который Правительство планирует запустить в следующем году, подготовили для Минприроды в Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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