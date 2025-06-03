Ученые США: кофе помогает поддерживать здоровье женщин в зрелые годы

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества питания в Орландо, показало, что умеренное потребление кофе (от одной до трёх чашек в день) женщинами в среднем возрасте связано с их хорошим физическим и умственным здоровьем в зрелые годы, пишет CNN.
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