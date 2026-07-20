Мизулина отчиталась, что взысканные с Дудя почти 44 тысячи рублей, отправила на поддержку бойцов СВО

Судя по тону заявления, это был не просто перевод денег, а полноценный медийный жест. 43 432 рубля — сумма, взысканная с журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) по иску о защите чести и достоинства.
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