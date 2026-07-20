НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Мизулина отчиталась, что взысканные с Дудя почти 44 тысячи рублей, отправила на поддержку бойцов СВО

Мизулина отчиталась, что взысканные с Дудя почти 44 тысячи рублей, отправила на поддержку бойцов СВО

Судя по тону заявления, это был не просто перевод денег, а полноценный медийный жест. 43 432 рубля — сумма, взысканная с журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) по иску о защите чести и достоинства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии