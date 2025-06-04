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Царьград

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Клишас критикует Миронова за предложение восстановить смертную казнь

Клишас критикует Миронова за предложение восстановить смертную казнь

Андрей Клишас в Telegram раскритиковал предложение Сергея Миронова о возвращении смертной казни. Лидер "Справедливой России" обратился к президенту Путину с этой инициативой, ссылаясь на угрозы национальной безопасности.

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