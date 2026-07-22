Михаил Галустян тайно женился на Лилии Киосе — эксклюзив Super

Михаил Галустян, вероятно, тайно оформил отношения с новой возлюбленной Лилией Киосе. Как выяснил Super, визажист сменила название своего индивидуального предпринимателя: вместо ИП Лилия Киосе теперь указано ИП Лилия Галустян.
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