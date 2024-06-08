В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото

Авария произошла на Змеиногорском тракте ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения иномарки и автобуса на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.