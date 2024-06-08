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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото

В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото

Авария произошла на Змеиногорском тракте ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения иномарки и автобуса на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

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