В Барнауле в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека. Фото

Авария произошла на Змеиногорском тракте ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: Отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Два человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения иномарки и автобуса на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.
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