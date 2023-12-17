Как выбрать крем для лица: том, о чем вы не знали!

От того, как мы наносим кремы для лица, зависит вся красота и здоровье нашей кожи. Кроме того, особенности нанесение косметического средства влияют на скорость проникновения активных веществ в клетки дермы и то, как долго будет работать продукт на благо свежести, молодости и сияния кожи.