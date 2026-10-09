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Сбер: низкая ставка по семейной ипотеке не гарантирует посильных выплат по кредиту

Сбер: низкая ставка по семейной ипотеке не гарантирует посильных выплат по кредиту

Семейная ипотека под 2% для многодетных семей выглядит привлекательным способом для покупки жилья. Но низкая ставка не гарантирует, что выплаты по кредиту останутся посильными на протяжении всего срока.

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