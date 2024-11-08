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Кондратов станет новым гендиректором «Крыльев Советов»

Как стало известно «СЭ», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев согласовал кандидатуру Дмитрия Кондратова — бывшего председателя совета директоров «Пари НН» — на пост гендиректора «Крыльев Советов» после встречи с менеджером.

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