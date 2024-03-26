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Zero Hedge

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Israel Angrily Halts Delegation To D.C. After US Allows UN Ceasefire Resolution To Pass

Israel Angrily Halts Delegation To D.C. After US Allows UN Ceasefire Resolution To Pass

Israel Angrily Halts Delegation To D.C. After US Allows UN Ceasefire Resolution To Pass In a Monday vote, the United Nations Security Council (UNSC) adopted for the first time a resolution that calls for an immediate ceasefire in Gaza.

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