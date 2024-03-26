Israel Angrily Halts Delegation To D.C. After US Allows UN Ceasefire Resolution To Pass In a Monday vote, the United Nations Security Council (UNSC) adopted for the first time a resolution that calls for an immediate ceasefire in Gaza.
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