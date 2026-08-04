Врач Парамонов: предельный срок хранения арбуза в холодильнике – 4 дня

После разрезания арбуз следует хранить в холодильнике при температуре не выше четырех градусов. Съесть его желательно за два-три дня, а предельный срок хранения не должен превышать четырех дней, предупредил в беседе с газетой "Взгляд" врач-терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
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