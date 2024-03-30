СМИ: Промеса побрили налысо и держат в переполненной камере

Нидерланды добиваются его экстрадиции из ОАЭ.фото: spartak.com--> Арестованный в ОАЭ полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес содержится в шестиместной камере с 15-ю заключенными, сообщает издание De Telegraaf.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии