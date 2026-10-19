Победа казахстанских шпажистов на этапе Кубка мира в Касабланке вывела команду на первое место мирового рейтинга Международной федерации фехтования, что стало первым подобным достижением в истории страны.
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