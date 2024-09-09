Страдающая недугом Анастасия Мельникова спряталась за Эвелину Бледанс (видео)

Актриса Анастасия Мельникова уже несколько лет ведет борьбу с серьезным заболеванием. Хотя артистка не раскрывает диагноз, она признается, что перенесла сложную операцию и прошла курс гормональной терапии.
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