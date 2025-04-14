Кому и на сколько увеличат выплаты в Новосибирске с 1 мая

Пенсионеры двух категорий с 1 мая будут получать прибавку к пенсии.С 1 мая 2025 года начнётся перерасчёт доплат к пенсиям для двух категорий граждан: бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.