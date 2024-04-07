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Дедолларизации Китая может помочь Америка

Дедолларизации Китая может помочь Америка

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ   Дедолларизации Китая может помочь Америка Антироссийские санкции Вашингтона способствуют схлопыванию двусторонней торговли Китай без особой шумихи пытается проводить дедолларизацию своей экономики.

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Комментарии
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Eduard
Жаль,что Китай так мало из США забирают свои вклады,дождутся,что триллион &quot;заморозят&quot; тоже!
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9 час.
Eduard
Меня вообще удивляет система&quot;обогощай богатого&quot;! Самим видать деньги не нужны?
Ответить
9 час.
Eduard
Забирать им свои деньги из США надо,а не ждать когда их украдут &quot;В связи...с чем-то&quot;
Ответить
9 час.

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