ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ Дедолларизации Китая может помочь Америка Антироссийские санкции Вашингтона способствуют схлопыванию двусторонней торговли Китай без особой шумихи пытается проводить дедолларизацию своей экономики.
Дедолларизации Китая может помочь Америка
Комментарии
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Eduard
Жаль,что Китай так мало из США забирают свои вклады,дождутся,что триллион "заморозят" тоже!
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9 час.
Eduard
Меня вообще удивляет система"обогощай богатого"! Самим видать деньги не нужны?
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9 час.
Eduard
Забирать им свои деньги из США надо,а не ждать когда их украдут "В связи...с чем-то"
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9 час.
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