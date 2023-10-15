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Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
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Самые чудовищные преступления Никиты Хрущева

70 лет назад первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. Те 11 лет, что он рулил страной, чаще всего вспоминают как время «оттепели» - этакой светлой передышки между «жестоким сталинским» и «застойным брежневским» режимами.

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