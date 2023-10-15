Самые чудовищные преступления Никиты Хрущева

70 лет назад первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. Те 11 лет, что он рулил страной, чаще всего вспоминают как время «оттепели» - этакой светлой передышки между «жестоким сталинским» и «застойным брежневским» режимами.