Депутат из Северной Осетии заставил петербургский интернет-магазин убрать из продажи пирог со свининой и курицей

Avia.pro - СМИ Зелимхан Ватаев — защитник сакральных пирогов, рыцарь осетинской духовности и, без сомнения, новый герой кулинарной дипломатии! Кажется, наш депутат из Северной Осетии решил, что его главная миссия — это защита священных осетинских пирогов от коварных изменений, внедряемых «нечистыми» руками петербургских предпринимателей.