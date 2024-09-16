Депутат из Северной Осетии заставил петербургский интернет-магазин убрать из продажи пирог со свининой и курицей

Avia.pro - СМИ Зелимхан Ватаев — защитник сакральных пирогов, рыцарь осетинской духовности и, без сомнения, новый герой кулинарной дипломатии! Кажется, наш депутат из Северной Осетии решил, что его главная миссия — это защита священных осетинских пирогов от коварных изменений, внедряемых «нечистыми» руками петербургских предпринимателей.
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