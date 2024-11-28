Более 150 молодых людей с особыми потребностями обучили новым профессиям в Мангистау

В Актау состоялась церемония завершения социально значимого проекта «Kedergisiz Mangystau», реализуемого в области по инициативе Мангистауского областного управления молодежной политики, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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