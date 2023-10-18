Тим о том, что отыграл сет и брейк в первом круге в Антверпене: «Мне потребовалось какое-то время, чтобы приспособиться к покрытию»

Он выиграл 3:6, 7:6(7), 6:2, хотя во втором сете уступал с брейком 2:3. «Это был очень тяжелый матч. Всегда интересно проводить первый очный матч с классным игроком.
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