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Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки в использовании фонограммы

Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки в использовании фонограммы

Популярный украинский певец Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, встретился с журналистами.

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Комментарии
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Oltaviro Oltaviro
Обосралась Верка, теперь остальных пытается обосрать.
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1 д.
ДЗ
Денис Замилов
Мужик с привязанными сиськами это уже диагноз и добро бы просто кривлялся на сцене так он еще и вне ее своу помойник открывает болезный
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11 час.
СЗ
Света Заходская
Кому это интересно,два хохла обсерают друг друга,и ,что???????Автор,вы то кто?
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11 час.

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