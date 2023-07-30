Андрей Данилко ответил на обвинения Олега Скрипки в использовании фонограммы
Популярный украинский певец Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, встретился с журналистами.
Комментарии
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Обосралась Верка, теперь остальных пытается обосрать.
Мужик с привязанными сиськами это уже диагноз и добро бы просто кривлялся на сцене так он еще и вне ее своу помойник открывает болезный
Кому это интересно,два хохла обсерают друг друга,и ,что???????Автор,вы то кто?
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