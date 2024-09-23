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«Майами» выложил пост с намеком на связь между Адебайо и Уилсон

В воскресенье центровая «Лас-Вегаса» была единогласно признана MVP сезона женской НБА 2024 года. «Хит» в официальном аккаунте поделились фотографией Адебайо с подписью: «Случайное фото Бэма в это прекрасное воскресенье» («A’random photo of Bam on this lovely Sunday», отсылает к имени Уилсон «A’ja» – Спортс), намекая на слухи о его отношениях с баскетболисткой сборной США.

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