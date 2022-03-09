Алексей Шевченко: «Тренер харьковского «Витязя» Лазаренко укрывал в своем доме 12 человек из команды. Российских ребят, белорусских»

Алексей Шевченко рассказал о спасении Алексеем Лазаренко игроков харьковского «Витязя». Бывший нападающий клубов КХЛ работает тренером украинского клуба, за который ранее выступал.

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