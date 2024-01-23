Адвокаты Binance: SEС не смогла представить доказательства торговли ценными бумагами

На слушаниях в рамках дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против ведущей в мире криптовалютной биржи Binance, представители регулятора и Binance столкнулись в споре относительно сущности виртуальных активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии