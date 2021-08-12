Девчонка за 20 тысяч долларов

Сергей ЕПолитикаДевчонка за 20 тысяч долларов Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться из Токио в Минск, продала свою бронзовую медаль.Вернуться к статье77НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ИгнатьевОкончит путь на панели.Леонид БуравлевРазбогатела!))))КоськаНАСМЕШИЛ АФТОРИШКА утверждением, ЧТО БАТЯ проиграл выборы, и кому ТИХАНОВСКОЙ. Наверно, не дают покоя лавры Задорного или одессита Жванецкого, А?! НЕ ТЯНЕШЬ, ДЯДЯ!!! А если серьезно, то надо автору взять и ТУПО СРАВНИТЬ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ, ВО ВСЁМ!!!!, на Украине и в Белоруссии!!!, а уж потом распространяться!!! А по поводу этой мокрощелки, так ОНА НЕ СТОИТ ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА, жила, живет, ну и хрен с ней, значит ей так нравится. Встретимся так через годика ТРИ и посмотрим, но мне что то подсказывает, что смотреть не на что будет!!!Ночной кошмарНу, это старая медаль. К тому же не бронзовая, а серебряная. За 2019 год. "Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила собственную серебряную медаль с Европейских игр 2019 года на аукцион на платформе eBay. На момент публикации за неё уже предложили $20 100 (почти 1,5 миллиона рублей)."Виктор ГемановПобегает и вернётся, только - к разбитому корыту...Галина ЕмельяноваГлупее не сделаешь...AYaleksandr yermakovКаждому своеКомментировать
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