Взгляд

16 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    И Дудь и Собчак - жалкие удлюдки!Актер Прилучный, ...
  • Игорь Василевский
    "Казахстан лишится остатков высокоразвитой экономики, превратится в настоящее кочевое государство, лишённое признаков...К 30-летию незави...
  • Иван Захава
    Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жидо-масонов!!!! Не дураки были на...Актер Прилучный, ...

Девчонка за 20 тысяч долларов

Девчонка за 20 тысяч долларов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться из Токио в Минск, продала свою бронзовую медаль.

Вернуться к статье
77
Обсудить
Николай Игнатьев
Окончит путь на панели.
Леонид Буравлев
Разбогатела!))))
Коська
НАСМЕШИЛ АФТОРИШКА утверждением, ЧТО БАТЯ проиграл выборы, и кому ТИХАНОВСКОЙ. Наверно, не дают покоя лавры Задорного или одессита Жванецкого, А?! НЕ ТЯНЕШЬ, ДЯДЯ!!! А если серьезно, то надо автору взять и ТУПО СРАВНИТЬ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ, ВО ВСЁМ!!!!, на Украине и в Белоруссии!!!, а уж потом распространяться!!! А по поводу этой мокрощелки, так ОНА НЕ СТОИТ ВЫЕДЕННОГО ЯЙЦА, жила, живет, ну и хрен с ней, значит ей так нравится. Встретимся так через годика ТРИ и посмотрим, но мне что то подсказывает, что смотреть не на что будет!!!
Ночной кошмар
Ну, это старая медаль. К тому же не бронзовая, а серебряная. За 2019 год. "Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила собственную серебряную медаль с Европейских игр 2019 года на аукцион на платформе eBay. На момент публикации за неё уже предложили $20 100 (почти 1,5 миллиона рублей)."
Виктор Геманов
Побегает и вернётся, только - к разбитому корыту...
Галина Емельянова
Глупее не сделаешь...
aleksandr yermakov
Каждому свое

Картина дня

наверх