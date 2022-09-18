Искусство, рожденное на наждачке и пластике: творческие поиски Михаила Рыдванского

Настоящий художник разглядит потенциал для творчества даже в травинке, колышущейся на ветру. Найти подтверждение этим словам легко в картинах, написанных Михаилом Рыдванским.
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