Искусство, рожденное на наждачке и пластике: творческие поиски Михаила Рыдванского

Искусство, рожденное на наждачке и пластике: творческие поиски Михаила Рыдванского

Настоящий художник разглядит потенциал для творчества даже в травинке, колышущейся на ветру. Найти подтверждение этим словам легко в картинах, написанных Михаилом Рыдванским.

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