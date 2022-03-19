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Светлов о серии СКА – «Спартак»: «3 года назад красно-белые взяли 2 игры в Санкт-Петербурге, но и это не помогло»

Сергей Светлов не считает, что «Спартак» стал фаворитом серии со СКА после 6:1 в первом матче.  – «Спартак» теперь фаворит серии? – Нет, еще очень рано делать выводы.

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