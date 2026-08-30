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Футболист «Балтики» посвятил победу над «Родиной» Талалаеву, отбывающему дисквалификацию

Футболист «Балтики» посвятил победу над «Родиной» Талалаеву, отбывающему дисквалификацию

Сегодня, 30 августа, «Балтика» разгромила в гостях «Родину» со счетом 3:0 в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.

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