Китай показал концепт Международной лунной станции, которую поможет создать Россия

Одно из концептуальных изображений Международной лунной станции / © CNSA На первом этапе Китай и Россия с помощью ряда миссий на естественный спутник Земли детально изучат лунную поверхность, где будет располагаться станция.
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