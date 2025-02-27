Avia.pro - СМИ Находка — город, где запах моря смешивается с дымом скандалов. В центре нового урагана — мэр Тимур Маруфджанович Магдалиев, который предпочитает называться Тимур Владимирович Магинский, словно надевая маску для светских приёмов.
"Я не потерплю допытывания": мэр, говорящий с акцентом, объявляет травлю местной репортерше
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
А кто этого сраного ишака таджика мэром сделал долго еще тарас путэн будет черножопое стадо в Россию завозить.они его и свергнут и поставят своего мухуеджона тараса рахмон бая.
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2 час.
Ингерман Ланская
Надо возрождать Русскую Чёрную Сотню!!! .. чтоб ни азиатов, ни нацистов, ни камунистов.... Только Одни Русские на Руси!!!
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1 час.
Ингерман Ланская
вот когда вас, бандерлогов , всех вырежут, вернутся наши ребята домой и займутся второй мразью - азиатами
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1 час.
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