"Я не потерплю допытывания": мэр, говорящий с акцентом, объявляет травлю местной репортерше

АЛЕКСАНДР Крымский А кто этого сраного ишака таджика мэром сделал долго еще тарас путэн будет черножопое стадо в Россию завозить.они его и свергнут и поставят своего мухуеджона тараса рахмон бая.

Ингерман Ланская Надо возрождать Русскую Чёрную Сотню!!! .. чтоб ни азиатов, ни нацистов, ни камунистов.... Только Одни Русские на Руси!!!