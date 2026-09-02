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Суд оштрафовал Apple на ₽3,5 млн за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Суд оштрафовал Apple на ₽3,5 млн за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить публикацию с информацией, распространение которой запрещено на территории России.

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