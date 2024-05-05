Израиль закрыл важнейший для гуманитарной помощи КПП после атаки ХАМАС

Израильские власти закрыли важнейший для поставок гуманитарной помощи переход в сектор Газа. "Керем-Шалом" закрыт после того, как из палестинского анклава по нему выпустили по меньшей мере десять ракет, сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.