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Российские "Лисы" отразили массированную атаку дронов ВСУ на Курскую область

Российские "Лисы" отразили массированную атаку дронов ВСУ на Курскую область

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Российские войска продолжают защищать приграничные территории. Как сообщили 7 сентября в Минобороны России, расчеты дронов-перехватчиков "Лис" группировки "Север" отразили атаку беспилотников ВСУ на Курскую область.

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