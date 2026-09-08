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Из отхожего миста Куев пишутЪ...

Из  отхожего  миста КукуевЪ пишутЪ.Новость  первая. Цитирую: "Два  дня не  стреляли, потому  что черти прилетели".

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