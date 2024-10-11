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Барков получил травму в матче против «Оттавы». Капитан «Флориды» хотел помешать Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт

«Сенаторс» обыграли «Флориду» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  В концовке игры капитан «Пантерс» пытался помешать Тиму Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт, травмировав правую ногу.

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